Российские школьники оценили дистанционное обучение

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23.08.2020, 11:48, Новости дня

Каждый пятый российский школьник поддержал дистанционное обучение при условии, что есть компьютер, интернет и все хорошо работает, следует из опроса, проведенного онлайн-школой Skysmart.

Так, 20% школьников считают, что обучение должно быть лишь наполовину дистанционным, передает RT. 

При этом они указали, что для учебы в таком формате все ученики должны быть обеспечены компьютерами и доступом в интернет, а цифровые инструменты – исправно работать.

Почти половина школьников (49%) сообщили, что после перехода на дистанционный формат стали больше ценить очное обучение. Противоположное мнение высказали 24% опрошенных, а 27% затруднились с ответом.

В качестве минусов очного обучения школьники назвали необходимость ранних подъемов (25%) и невозможность учиться в своем темпе (17%). Среди плюсов участники опроса перечислили лучшее объяснение материала учителями (30%), живое общение с одноклассниками (29%) и преподавателями (11%).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что классы в московских школах, у учащихся которых подтвердится коронавирус, будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней. 

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что каждый российский регион будет самостоятельно принимать решение о формате школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидемиологической ситуации. При этом организация учебного процесса, в том числе проведение сентябрьских линеек, в школах будет возможна при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.



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