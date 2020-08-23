Тимошенко заразилась коронавирусом

23.08.2020, 11:48, Новости дня

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и члены ее семьи заразилась коронавирусом.

Как информирует РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, вместе с Тимошенко коронавирусом заразились ее дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным.

При каких обстоятельствах политик заразилась коронавирусом и как себя чувствует, неизвестно.

По данным Минздрава, на Украине за последние сутки выявлено 1 тыс. 987 новых случаев коронавируса. За весь период выявили более 104 тыс. случаев болезни, выздоровели 51 тыс. 735 человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его сын Кирилл переболел коронавирусом.

12 июня стало известно, что у супруги Зеленского Елены выявили коронавирус. Позднее Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц с двусторонней пневмонией.