Тимошенко заболела COVID-19

23.08.2020, 11:40, Новости дня

Лидер партии “Батьківщина”, нардеп Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Об этом сообщает “РБК-Украина” со ссылкой на достоверные источники.

По данным агенства, заболели также члены семьи Тимошенко – дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин.

Никаких подробностей “РБК-Украина” больше не сообщает.

Сама политик никак не комментировала информацию. На своей странице в Facebook сегодня она поздравила украинцев с Днем государственного флага.

Небесна блакить і стигле жито. Складно знайти більш природнє поєднання кольорів. Саме під цим гармонійним… Posted by Юлія Тимошенко on Laupäev, 22. august 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 23 августа общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 104 958. Всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составляет 2271, вылечилось 52 235 человек.