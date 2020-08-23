 

Тимошенко заболела COVID-19

23.08.2020, 11:40, Новости дня

Лидер партии “Батьківщина”, нардеп Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Об этом сообщает “РБК-Украина” со ссылкой на достоверные источники.

По данным агенства, заболели также члены семьи Тимошенко – дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин.

Никаких подробностей “РБК-Украина” больше не сообщает. 

Сама политик никак не комментировала информацию. На своей странице в Facebook сегодня она поздравила украинцев с Днем государственного флага.

Небесна блакить і стигле жито. Складно знайти більш природнє поєднання кольорів. Саме під цим гармонійним…

Posted by Юлія Тимошенко on Laupäev, 22. august 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 23 августа общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 104 958. Всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составляет 2271, вылечилось 52 235 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Рубль вырос к доллару и евро

14.07 / В мире: Чем Китай ответит Америке на унижение своего члена Политбюро

13.08 / Противников российской вакцины от COVID-19 уличили в поддержке сенаторов США

30.07 / Отбивших у сотрудника ДПС пьяного водителя жителей Чувашии наказали

13.08 / На МАЗе началась забастовка

06.07 / Американский регулятор одобрил тест на антитела к коронавирусу от компании Becton Dickinson

01.07 / PGNiG вернет “Газпрому” 90 миллионов долларов

25.06 / В Крыму объяснили правила заселения в номера неженатых пар

14.08 / МВД Белоруссии обещало проверить случаи насилия в отношении журналистов

05.07 / Стоматологи поделились, как определять серьезные болезни по языку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска