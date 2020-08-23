Опубликован тизер электрического грузовика GMC Hummer 2022

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23.08.2020, 10:18, Новости дня

В Сети опубликовали очередную серию снимков, на которых можно частично увидеть будущий электрический грузовик GMC Hummer 2022.

Вместе с тем разработчики уже в ближайшее время проведут презентацию, тогда как многие характеристики и параметры пока остаются неизвестными. По фотографии можно увидеть, что модель обладает усовершенствованным салоном, а также крупными колесными дисками. Кроме того, здесь также предусмотрели усиленные покрышки, которые позволяет осуществлять езду по бездорожью.

Тизерные изображения также показали часть электрического двигателя, который применили под капотом. Кроме того, инсайдеры уверены, что новая модель получит увеличенный запас хода на электротяге. Премьера электрического грузовика GMC Hummer 2022 состоится к осени текущего года.



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