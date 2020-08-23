 

Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

23.08.2020, 10:08, Новости дня

Ситуацию с распространением коронавируса в Москве можно назвать хорошей с точки зрения стабильности, но меры предосторожности необходимо соблюдать, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1». 

Собянин также отметил, что ежедневно в Москве выявляется около 700 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализируются от 300 до 400 человек.

«Это говорит о том, что проблема остается по крайней мере до вакцинации. Имею в виду вакцинацию уже от коронавируса, полную, массовую. Все равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие», – добавил мэр.

Мэр столицы подчеркнул, что жителям столицы надо как можно быстрее привиться от гриппа, чтобы исключить наложение двух инфекций.

«Во всех поликлиниках будут прививаться, плюс мы работаем с предприятиями, организациями, вся эта массовая вакцинация от гриппа начнется с 1 октября, но уже со следующей недели мы потихоньку начинаем раскатывать этот процесс, потому что исходя из существующей проблемы, связанной с ковидом, от гриппа надо привиться как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций и не утяжелять ситуацию», – сообщил он.

Ранее Собянин рассказал о порядке действий при выявлении коронавируса у школьников. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Американские ИТ-гиганты заподозрили в злоупотреблении положением на рынке

09.08 / Белорусские власти пригрозили закрыть портал TUT.BY за интервью с наблюдателем на выборах президента

25.06 / Роскачество разъяснило правила возврата средств за несделанную покупку

06.07 / Honda обновила кроссовер Honda WR-V

29.07 / Функционал Госсовета пропишут в законе

25.07 / Госпитализированный с пневмонией писатель Крапивин попал в реанимацию

11.07 / Путин о диалоге РФ с партнерами: Мы не должны выглядеть как придурки

27.06 / Калининградская область официально открыла туристический сезон

04.07 / Трамп: Америка остается маяком свободы и символом процветания

18.07 / Пенсионерам указали на малоизвестные льготы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска