Боевики ликвидированы в зоне КТО в Ингушетии
23.08.2020, 9:48, Новости дня
Двое боевиков ликвидированы в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в селе Троицкое в Ингушетии, сообщил источник в правоохранительных органах республики.
«В ходе спецоперации ликвидированы двое», – сказал источник ТАСС.
По его словам, в настоящее время в зоне КТО идет боестолкновение.
«Идет активная фаза боя, ведется перестрелка», – добавил он.
Позже источник заявил, что активная фаза боестолкновения в зоне проведения КТО завершена.
Ранее сообщалось, что на территории села Троицкое в Ингушетии с 8.00 утра введен режим контртеррористической операции (КТО).
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