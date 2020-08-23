Боевики ликвидированы в зоне КТО в Ингушетии

23.08.2020, 9:48, Новости дня

Двое боевиков ликвидированы в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в селе Троицкое в Ингушетии, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«В ходе спецоперации ликвидированы двое», – сказал источник ТАСС.

По его словам, в настоящее время в зоне КТО идет боестолкновение.

«Идет активная фаза боя, ведется перестрелка», – добавил он.

Позже источник заявил, что активная фаза боестолкновения в зоне проведения КТО завершена.

Ранее сообщалось, что на территории села Троицкое в Ингушетии с 8.00 утра введен режим контртеррористической операции (КТО).