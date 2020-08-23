 

МВД пригрозило уголовным наказанием за организацию нелегального техосмотра

23.08.2020, 9:08, Новости дня

Организация незаконного техосмотра группой злоумышленников повлечет за собой наказание до 5 лет лишения свободы согласно обновленной статьи УК России, сообщили в пресс-службе МВД.

Накануне в силу вступил федеральный закон «О внесении изменения в статью 171 УК РФ», согласно которому уголовное наказание предусматривается за проведение техосмотра транспортных средств без соответствующей аккредитации, передает РИА «Новости». 

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо извлечение дохода в крупном размере», – пояснили МВД.

В качестве максимального наказания предусматривается до шести месяцев ареста.

В случае, если преступление совершено организованной группой, суд вправе назначить наказание до 5 лет лишения свободы.

Ранее в МВД сообщали, что водители в РФ будут привлекаться к уголовной ответственности за сознательное обращение к организациям, которые проводят техосмотр автомобилей без соответствующей аккредитации. 



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