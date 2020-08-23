Названы сроки завершения проектирования российской сверхтяжелой ракеты

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23.08.2020, 6:48, Новости дня

Завершение технического проектирования российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса (РН СТК) запланировано на осень 2021 года, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс»в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2020».

«В настоящее время ведется процесс согласования с головным разработчиком (ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия») требований технического задания на технический проект РН СТК, в соответствии с которым окончание работ запланировано на октябрь 2021 года», – приводит слова представителя пресс-службы организации ТАСС.

В декабре 2019 года Роскосмос принял эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса.

По данным источников в ракетно-космической отрасли, Роскосмос проектирует сверхтяжелую ракету «Енисей» и ее более грузоподъемную версию «Дон». Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне – 27 тонн. Вторая – более мощная – 140 тонн и 33 тонны соответственно.

Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля «Орел» массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.

Согласно федеральной целевой программе, первый запуск «Енисея» должен быть выполнен в 2028 году. Грузоподъемность первого варианта ракеты должна составить, по данным Роскосмоса, до 103 тонн на низкую околоземную орбиту.

Кроме того, в РКК «Энергия» запатентовали возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты.



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