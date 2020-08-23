 

США решили вывести войска с территории военной базы под Багдадом из-за обстрелов

23.08.2020, 3:08, Новости дня

Ирак и США договорились о передислокации американских войск с военной базы Эт-Таджи к северу от Багдада в Эрбиль, сообщил эмиратский телеканал Al Hadath.

По имеющимся у телеканала сведениям, военнослужащие США в воскресенье будут полностью выведены с военной базы Эт-Таджи, которая в последнее время неоднократно подвергалась обстрелам шиитских вооруженных формирований «Аль-Хашд аш-Шааби», передает ТАСС.

«Американские военные переместятся на базу в районе Эрбиля, административного центра курдского автономного района на севере Ирака», – указывается в сообщении.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил, что перемещение сил международной коалиции во главе с США из Эт-Таджи произойдет в соответствии с достигнутым двусторонним соглашением между Багдадом и Вашингтоном.

В четверг президент США Дональд Трамп пообещал закончить «эти нелепые бесконечные войны». Он также отметил, что войска США «в основном вышли из Ирака». Так, по словам Трампа, в этой стране осталось «очень мало» американских военнослужащих.

Напомним, в конце июля иракская военная база Эт-Тадж, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетному обстрелу. Двумя неделями ранее боевики атаковали автоколонну снабжения американской военной базы в Ираке.

12 июня Вашингтон и Багдад договорились о сокращении контингента США в Ираке.

В конце января, после очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада, в МИД РФ заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос вывода американских войск.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.



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