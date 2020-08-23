Зеленский: “на месте Лукашенко я бы провел новые выборы”

23.08.2020, 0:37, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал телеканалу Euronews 22 августа, что бы он сделал для урегулирования политического кризиса в Беларуси, если бы оказался на месте действующего президента страны Александра Лукашенко.

По его словам, белорусов можно было успокоить, сказав, что через месяц – новые выборы и предложить свою кандидатуру. Далее Зеленский предложил пригласить международных наблюдателей и в таких условиях сказать народу Беларуси: “пожалуйста, выбирайте”.

Президент Украины считает, что после такого результата не было бы вопросов ни у кого.

Зеленский высказал уверенность, что если бы все произошло именно так, то обошлось бы без кровопролития и ситуация в стране была бы спокойной.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.