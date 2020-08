Президент Литвы отреагировал на заявления Лукашенко о внешних угрозах

23.08.2020, 0:37, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко пытается отвлечь внимание от внутренних проблем своей страны. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа 22 августа в комментарии агентству BNS, его слова процитировал в Twitter главред агентства Вайдотас Бенюшис.

Так Науседа отреагировал на слова Лукашенко о внешних угрозах Беларуси со стороны западных границ.

“Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси совершенно безосновательными заявлениями о мнимых внешних угрозах”, – сказал литовский лидер.

“The regime is trying to divert attention from #Belarus’ internal problems at any cost with totally baseless statements about imaginary external threats,” #Lithuania’s President @GitanasNauseda says after Lukashenko accuses NATO of tensions & orders his troops in combat readiness pic.twitter.com/LLUY6E6ACR

— Vaidotas Beniušis (@BeniusisV) August 22, 2020

22 августа Лукашенко заявил, что в Беларуси используют сценарий “цветных революций” с подключением “внешнего фактора”.

“Вы видите, что они уже тащат сюда “альтернативного президента”, делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае к НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест”, – заявил президент.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции и отвергает возможность проведения повторного голосования. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.