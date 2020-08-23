Создана маска, которая отслеживает реакцию глаза на увиденное

23.08.2020, 0:35, Новости дня

Специалистами была создана маска с отслеживанием взгляда, измеряющая пульс пользователя. Она также может использоваться для изучения реакции людей на то, что они просматривают.

Исследователями были разработаны два тканевых электрода, позволяющие непрерывно отслеживать движения глаз и пульс пользователя в течение 8 часов. Такую маску можно стирать и использовать повторно, ведь электроды изготовлены из ткани.

Новое изобретение является полезным для наблюдения за состоянием здоровья. По словам экспертов, изменения движения глаз являются важными индикаторами фазы сна. Новая маска уже была протестирована на трех добровольцах в ходе первоначального исследования и теперь она применяется специалистами для исследований ночного сна.