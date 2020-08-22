 

В Forbes оценили возможности экипировки «Ратник»

22.08.2020, 22:08, Новости дня

В деле создания экзоскелета РФ со своей боевой экипировкой «Ратник» продвинулась значительно дальше Соединенных Штатов с их проектом американского боевого костюма TALOS, считает журналист издания Forbes Дэвид Хэмблинг.

По мнению автора материала, российские специалисты, которые пошагово идут к совершенствованию экзоскелета, добавляя в него все от защитной окраски хамелеона до микродронов, с большей вероятностью достигнут своих целей раньше, чем их американские коллеги, передает РИА «Новости».

«Российские войска с экзоскелетами без силовых установок смогут нести и стрелять из более тяжелого оружия с большим количеством боеприпасов, чем противники, этой технологии лишенные», – говорится в статье.

Американские конструкторы в ближайшее время вряд ли способны создать что-то подобное, полагает Хэмблинг.

Ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков оценил влияние боевой экипировкой «Ратник» на боевые возможности солдат. В Ростехе сообщали, что бронежилет «Ратник-2» способен выдержать десять попаданий снайпера. В госкорпорации также рассказали о работе над «Ратником» с экзоскелетом, БПЛА и ИскИном.



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