 

Зеленский захотел заключить с Турцией новое военное соглашение

22.08.2020, 22:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером Турции Тайипом Эрдоганом выразил надежду на скорое заключение нового соглашения о военном сотрудничестве между странами, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

«Надеюсь, что наши правительства смогут до конца этого года заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Важно участие Турции в командно-штабных учениях «Объединенные усилия – 2020», которые запланированы на Украине на последнюю декаду сентября», – приводит ТАСС слова Зеленского со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

В разговоре Эрдоган поздравил Зеленского с установлением перемирия в Донбассе. «Действительно, сегодня уже 27 дней как продолжается режим тишины. За это время у нас не было никаких боевых потерь», – ответил украинский президент.

Стороны также обсудили ситуацию с распространением коронавируса и договорились координировать усилия в борьбе с пандемией и ее последствиями.

Кроме того, Зеленский пожаловался на необходимость улучшения условий доступа некоторых групп украинских товаров на турецкий рынок и исключения Украины из списка стран, к которым применяют дополнительные пошлины. «Только в апреле – июне дополнительные таможенные ставки применены к более 1,4 тыс. товарных позиций. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, товаров легкой и кондитерской промышленности», – сказал он. В ответ Эрдоган пообещал, что поручит проработать эту проблему соответствующим ведомствам Турции.

Напомним, 3 февраля министр обороны Украины и министр казначейства и финансов Турции подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве двух стран, согласовав выделение Киеву 33 млн долларов на закупку военной техники.



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