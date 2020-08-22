Мясников оценил поведение Ефремова в суде

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22.08.2020, 21:08, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил поведение актера Михаила Ефремова в суде.

«Смотрю новости. Ефремов…. Неужели трусость ответить за содеянное может доводить до такого?!» – написал Мясников в своем Telegram-канале.

По его словам, поведение актера представляет собой «унизительно жалкое зрелище».

«Вот признали твои доводы и отпустили на свободу (ну, пофантазируем). И что: пойдешь, как ни в чем не бывало?! Накатишь рюмочку и закушаешь груздем?» – задался вопросом телеведущий.

При этом Мясников признался, что ему «стыдно и противно».

Накануне Ефремов в ходе слушания по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде Москвы допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



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