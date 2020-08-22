В Палате представителей проходит экстренное заседание по финансированию Почтовой службы

22.08.2020, 20:05, Новости дня

В субботу в Палате представителей проходит экстренное внеочередное заседание, на котором демократы собираются принять законопроект об экстренном финансировании Почтовой службы США (USPS). Это связано с масштабным голосованием по почте, которое будет активно применяться на ноябрьских выборах в связи с пандемией коронавируса.

Демократы изыскали на нужды почты 25 миллиардов долларов, а также отменили недавно введенные изменения в агентстве, среди которых – отказ от высокоскоростных машин для сортировки почты и ящиков синего цвета для сбора, установленных на тротуарах в общественных местах, а также сокращение часов сверхурочной работы для сотрудников ведомства.

«Эти изменения привели к огромным задержкам [в доставке почты], о которых сообщается по всей стране. Это угрожает эффективности USPS и вредит нашей демократии», – заявила автор законопроекта, конгрессвумен Кэролайн Мэлони.

Изменения в USPS ввел Луи Деджой, генеральный почтмейстер, вступивший в должность в июне. Деджой – один из крупных спонсоров избирательной кампании Трампа – сказал, что он ввел меры по сокращению расходов в почтовых отделениях, которые в последние годы столкнулись с потерей доходов.

Деджой заявил сенаторам в пятницу, что доставка избирательных бюллетеней будет приоритетной задачей, заявив, что его «священный долг» – обеспечить доставку такой почты. Однако он настоял на том, что синие ящики для сбора почту и сортировочное оборудование, выведенное из работы службы, «не нужны».

В пятницу Административно-бюджетное управление Белого дома раскритиковало предложенный демократами законопроект, заявив, что это «чрезмерная реакция на сенсационные сообщения в прессе, в которых бездоказательно выдвигались обвинения в том, что USPS проводил реформы для достижения политических, а не рабочих целей». Он сказал, что порекомендует президенту Дональду Трампу наложить вето на закон, если его примут в Конгрессе.

Законопроект, предлагаемый Палатой представителей, контролируемой демократами, вряд ли будет рассмотрен в Сенате, где большинство – у республиканцев.

Трамп неоднократно заявлял, что ноябрьские выборы могут быть сфальсифицированы из-за пересылки бюллетеней по почте, утверждая, что Россия и Китай могут подделать американские избирательные бюллетени.

«Это будет величайшая избирательная катастрофа в истории», – сказал Трамп журналистам в Белом доме в прошлом месяце.

Трамп также заявил, что не хочет ждать результатов выборов в течение «недель, месяцев или даже лет» из-за проблем, которые, по его прогнозам, возникнут с отправленными по почте бюллетенями.