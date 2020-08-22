 

Адвокат оценил шансы вернуться в Россию у обвиненной в похищении детей россиянки в США

22.08.2020, 18:48, Новости дня

Россиянка Богдана Осипова, обвиненная в похищении собственных детей в США, может в скором времени вернуться в Россию, сообщил ее адвокат Джошуа Лоутер.

«Не исключено, что она сможет покинуть страну [Соединенные Штаты], как только будет вынесен повторный приговор», – сообщил Лоутер ТАСС.

Защитник напомнил, что апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве с россиянке, они составляли основную частью ее приговора и тюремного срока.

«Апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение по международному делу, связанному с обвинением родителя в похищении собственного ребенка, как того требуют юридические процедуры. Однако на сегодняшний день Богдана уже отбыла срок, превышающий максимальное наказание по данному обвинению, а поэтому она будет освобождена «своевременно». В настоящее время, пока мы ожидаем пересмотра приговора, я как раз работаю над ее освобождением», – указал адвокат.

Он отметил, что против Осиповой в семейном суде штата Канзас есть еще один иск, который подал ее бывший супруг Брайан Мобли. Он связан с тем, что она не привезла их общих детей из РФ в США. «Сейчас я работаю с другим адвокатом, чтобы решить и эту проблему», – сказал Лоутер.

В 2014 году Осипова уехала из США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от Мобли. При этом она была беременна третьим ребенком. В 2017 году ее задержали в США, куда женщина вернулась для урегулирования споров с мужем.

В США ее обвинили в похищения собственных дочерей с двойным гражданством. В итоге американский суд оставил детей с отцом, российский – с матерью.

В определенный момент под давлением следствия она согласилась на вывоз детей обратно в США, но российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал.



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