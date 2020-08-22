 

Лукашенко заявил, что ему пришлось привести армию в полную боевую готовность впервые за четверть века

22.08.2020, 17:30, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа в Гродно заявил, что ему пришлось “впервые за четверть века” приводить армию страны в полную боевую готовность и перебрасывать войска на западное направление. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Лукашенко посетил место дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

По словам президента, вместо того, чтобы уделить внимание вопросам экономики, приходится решать “вопросы стабилизации обстановки”.

“Что меня больше всего беспокоит – к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы”, – сказал он.

15 августа Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу страны. 16 августа он заявил, что соседние страны наращивают военную мощь.

“За окно посмотрите: танки и и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша”, – сказал Лукашенко.

В НАТО эти обвинения отвергли.

С 17-го по 20 августа августа в Беларуси у границы с Литвой проводились военные учения.

18 августа Лукашенко заявил, что привел подразделения армии Беларуси на западных границах в полную боевую готовность.

В Беларуси с 9 августа после объявления результатов президентских выборов продолжаются протесты. Их участники призывают к отставке Лукашенко, честным перевыборам и привлечению к ответственности силовиков, жестоко избивавших людей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Ученые доказали эффективность использования медицинской жевательной резинки

28.07 / В Кремле отреагировали на позицию Киева по возвращению россиян в СЦКК

28.07 / СК заявил о крупном ущербе после столкновения электровозов в Петербурге

05.08 / Мишустин снял ограничения на въезд в Калининград на поезде

02.07 / ВОЗ усомнилась в эффективности американского препарата от коронавируса

27.07 / Кадыров заявил, что он достоин Нобелевской премии, а не санкций

08.07 / CDC представят новые рекомендации по открытию школ

11.07 / Решение Эрдогана по собору Святой Софии назвали «еще одним шагом от Европы»

24.07 / Сенат одобрил бюджет Пентагона с санкциями против «Северного потока-2»

27.06 / Российские противолодочные самолеты пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска