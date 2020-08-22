Глава Тернопольской ОГА заразился коронавирусом

22.08.2020, 17:30, Новости дня

Глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он сообщил 22 августа на странице в Facebook.

“Только что исследования на COVID-19 показали у меня положительный результат… Сейчас нахожусь на самоизоляции. Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие не самое лучшее”, – написал чиновник.

Он отметил, что “решать проблемы области” будет дистанционно.

“Коронавирус может снова парализовать Тернопольскую область, потому статистика печальна. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать”, – заявил Труш.

Друзі, щойно дослідження на COVID-19 показали у мене позитивний результат.Усі ці місяці органи державної влади… Posted by Володимир Труш on Laupäev, 22. august 2020

По состоянию на утро 22 августа в Украине подтвержден 102 971 случай COVID-19, из них 2328 – за последние сутки. Скончалось 2244 больных коронавирусной инфекцией, вылечилось 51 735.

В Тернопольской области с начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 4507 человек, 51 умер, 2813 выздоровели.