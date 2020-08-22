Число жертв COVID-19 в мире достигло 800 тыс. человек

22.08.2020, 17:30, Новости дня

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на 22 августа достигло 800 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Всего в мире коронавирусом заразилось 22 984 824 человека, вылечилось 14 760 490 пациентов.

Лидерами по распространению заболевания COVID-19 являются:

США (5 626 284 заболевших,175 428 умерших; 1 965 056 выздоровевших);

Бразилия (3 532 330 заболевших, 113 358 умерших, 2 879 361 выздоровевший);

Индия (2 975 701 заболевший; 55 794 умерших; 2 222 577 выздоровевших);

Россия (949 531 заболевший, 16 268 умерших, 765 754 выздоровевших);

ЮАР (603 338 заболевших, 12 843 умерших, 500 102 выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине состоянию на утро 22 августа в Украине подтвержден 102 971 случай COVID-19, из них 2328 – за последние сутки. Умерло 2244 больных коронавирусной инфекцией, вылечилось 51 735.