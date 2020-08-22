Число жертв COVID-19 в мире достигло 800 тыс. человек
22.08.2020, 17:30, Новости дня
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на 22 августа достигло 800 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Всего в мире коронавирусом заразилось 22 984 824 человека, вылечилось 14 760 490 пациентов.
Лидерами по распространению заболевания COVID-19 являются:
США (5 626 284 заболевших,175 428 умерших; 1 965 056 выздоровевших);
Бразилия (3 532 330 заболевших, 113 358 умерших, 2 879 361 выздоровевший);
Индия (2 975 701 заболевший; 55 794 умерших; 2 222 577 выздоровевших);
Россия (949 531 заболевший, 16 268 умерших, 765 754 выздоровевших);
ЮАР (603 338 заболевших, 12 843 умерших, 500 102 выздоровевших).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине состоянию на утро 22 августа в Украине подтвержден 102 971 случай COVID-19, из них 2328 – за последние сутки. Умерло 2244 больных коронавирусной инфекцией, вылечилось 51 735.
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