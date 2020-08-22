Тбилиси протестует против незаконных приговоров цхинвальского суда

22.08.2020, 17:07, Новости дня

Незаконное задержание гражданина Грузии российскими оккупационными силами и решение о его заключении является «провокационным» и «деструктивным». Так отреагировали в грузинском МИДе на приговор цхинвальского суда о лишении свободы на три месяца Хвичи Мгебришвили, жителя грузинского села, прилегающего к линии разделения.

«Мы обеспокоены тем, что российские оккупационные силы продолжают незаконно задерживать и похищать граждан Грузии… особенно цинично так называемое обвинение, которое послужило поводом для задержания Хвичи Мгебришвили. Это часть кампании дезинформации и пропаганды, проводимой оккупационными силами против Лаборатории Лугара. Со своей стороны, правительство Грузии продолжает активные действия по полной мобилизации наших партнеров с целью своевременного освобождения наших граждан», –заявили 22 августа в грузинском МИДе.

Предыстория

Так называемый комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил 16 июля, что задержанный 3 июля российскими военными Хвича Мгебришвили, «нарушил границу» с целью отлова летучих мышей в селах Арцеу и Гром Цхинвальского района «для последующей реализации на территории Грузии по цене 5000 долларов США за одну штуку». В местном КГБ утверждали, что якобы «усиленный интерес к популяции югоосетинских летучих мышей» с 2012 года проявляет Центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара, который с 2018 года «реализует проект стоимостью 2,9 млн. долларов США по летучим мышам и коронавирусам».

При этом в сообщении югоосетинского КГБ подчеркивали, что «обитающая на территории Южной Осетии летучая мышь Остроухая ночница (Myotis blythi) занесена в «Красную книгу», соответственно, активность, связанная с ее добычей и «незаконным перемещением»

влечет за собой соответствующее уголовное наказание в виде лишения свободы.

Примечательно, что впоследствии Цхинвальский режим изменил обвинения и Мгебришвили был признан виновным по статье 322 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает «незаконное пересечение государственной границы.

Напомним, в течение последних лет российские официальные структуры, включая МИД и Минобороны, периодически делают заявления о том, что Соединенные Штаты якобы разрабатывают в Лаборатории Лугара химическое и биологическое оружие, а также проводят эксперименты над людьми. США и Грузия неоднократно опровергали данные обвинения, называя их «продуктом изобретательной и ложной дезинформационной кампании России против Запада».

Заявления СГБ и премьера

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила, что так называемый «приговор», вынесенный Хвиче Мгебришвили оккупационными силами «еще раз свидетельствует о нарушении фундаментальных прав человека в оккупированном регионе и тяжелой ситуации с точки зрения безопасности на местах».

«Служба государственной безопасности продолжает работу по освобождению Хвичи Мгебришвили и информированию международных организаций и стран-партнеров Грузии об этом незаконном решении», – заявили в СГБ.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в своём комментарии 22 августа по поводу задержания Хвичи Мгебришвили сказал журналистам, что грузинские власти в ежедневном режиме интенсивно работают с международными партнерами с целью оказания давления на оккупационные силы.

Примечательно, что помимо Хвичи Мгебришвили в Цхинвальской тюрьме на данном этапе находятся еще два гражданина Грузии.

Задержания людей за нарушение так называемой «границы» являются повседневностью в зоне конфликта, хотя обычно их отпускают после того, как они признают свою «вину» и выплатят соответствующий денежный штраф. Большинство из жителей сёл около линии разделения нарушают «границу» неоднократно, так как эти люди пользуются пастбищами, имеют земельные угодья и т. д. на территории, которая после российской оккупации, оказалась вне контроля Тбилиси.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух сепаратистских грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.