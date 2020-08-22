 

Пушилин назвал число жителей ДНР с российскими паспортами

22.08.2020, 15:48, Новости дня

Более 130 тыс. жителей Донецкой народной республики получили российские паспорта, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Благодаря указу президента РФ Владимира Путина об упрощении получения гражданства Российской Федерации уже более 130 тысяч жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он поздравил россиян с днем государственного флага, и добавил, что «Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны – России».

В июле 2019 года президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса. МИД Украины выражал протест по этому поводу. Сообщалось, что украинские власти планируют принять ряд мер, чтобы помешать выдаче российских паспортов жителям «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». 



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