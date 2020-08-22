В анализах Навального обнаружили алкоголь и кофеин
22.08.2020, 13:48, Новости дня
Анализы показали наличие алкоголя и кофеина в моче блогера Алексея Навального, сообщили в минздраве Омской области.
«Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)», – передает заявление регионального минздрава РИА «Новости».
Омские врачи также выразили готовность сотрудничать с берлинской клиникой «Шприте», куда доставлен Навальный. Медики готовы предоставить все данные проведенных обследований, результаты сбора анамнеза и описание хода проведенного лечения.
Напомним, Навального, которого утром вывезли медицинским бортом из Омска, доставили в берлинскую клинику «Шарите».
В субботу утром блогера увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине.
Накануне из Нюрнберга в Омск прибыл борт для транспортировки Навального в Германию. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава. В тот же день супруга Навального подписала заявление с просьбой о транспортировке блогера.
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