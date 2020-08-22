Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers

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22.08.2020, 13:08, Новости дня

Бывший гитарист американской группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман скончался на 65-м году жизни.

«Джек играл на нашем дебютном альбоме и в нашем первом туре в США. Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было – хорошее, плохое и все что между», – говорится в сообщении группы в Instagram. 

Причины смерти не сообщаются.

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Публикация от Red Hot Chili Peppers (@chilipeppers) 21 Авг 2020 в 6:31 PDT

Шерман в 1983 году он работал с Red Hot Chili Peppers над дебютным альбомом группы, заменив на время покинувшего группу гитариста Хиллеля Словака. Шерман принял участие в создании второго альбома, после чего в коллектив вернулся Словак.

В 2012 году Red Hot Chili Peppers были введены в Зал славы рок-н-ролла, однако Шерман не был упомянут в числе участников.

Как стало известно ранее, британский музыкальный продюсер Мартин Берч, сотрудничавший со знаменитыми рок-группами Deep Purple, Black Sabbath и Iron Maiden, умер на 72-м году.



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