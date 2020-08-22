Церемония торжественного подъема государственного флага РФ прошла в ЕАО

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22.08.2020, 13:08, Новости дня

На Театральной площади Биробиджана в День флага под гимн РФ и под руководством командира знаменной группы – майора Сергея Емельянова военнослужащие войсковой части № 47062 Биробиджанского гарнизона подняли триколор.

От имени временно исполняющего обязанности губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна, от правительства региона и от себя лично жителей и гостей автономии с праздником поздравил заместитель председателя правительства области Илья Семенов.

«Наш флаг – это символ могущественности и независимости нашей Родины. Под ним было совершено множество воинских и трудовых подвигов, значительных культурных достижений и научных открытий. Мы достойны наших великих предков и сумеем под нашим триколором совершить много достойных деяний. Я желаю всем собравшимся здоровья и благополучия, а нашей стране – процветания. С праздником!» – приводятся слова Семенова на сайте правительства региона.

В этой торжественной обстановке некоторые молодые биробиджанцы получили свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. Паспорта и символические подарки – издания Конституции РФ в новой редакции и ручки для письма – Семенов вручил Даниилу Локайчуку, Валерии Макаровой, Артему Манычкину, Богдану Медведеву, Александру Нагаеву, Анастасии Науменко и Никите Тихомирову.

С праздником граждан области также поздравил координатор волонтерского центра проекта «ЕАО – территория действий» Антон Чибриков. Он рассказал, что волонтеры в период пандемии помогали гражданам, находящимся в группе риска. Отметил важность воспитания молодежи в духе патриотизма, чтобы подрастающее поколение знало историю своей Родины и умело отстоять свою гражданскую позицию.

Вместе с тем, более 300 мероприятий, посвященных Дню флага, пройдет в Иркутской области. 22 августа в регионе состоится акция «Триколор» – волонтеры на улицах раздадут трехцветные ленточки.

На ряде площадок в областном центре запланированы экспозиции и выставки, призванные познакомить зрителей с тем, как и когда родился российский флаг. Планируется организация нескольких автомобильных, велосипедных и байкерских побегов, передает «Федерал пресс».

При этом большая часть мероприятий все же пройдет в онлайн-формате. Ряд акций будет проведен в социальных сетях. Например, участникам акции «Мой флаг – моя родина» предложат рассказать о событиях из их жизни связанных с Государственным флагом.

В Екатеринбурге волонтеры начали отмечать День флага еще накануне вечером. 21 августа врачи и спасатели сдали кровь на Областной станции переливания крови. Участникам акции вручили ленточки и флажки. В воскресенье с утра начались основные события празднования.

По случаю праздника на фасадных мониторах конгресс-холла МВЦ «Екатеринбург-экспо», а также на «Екатеринбург Арене» запущены ролики с изображением государственного флага. Также государственным триколором украсились и другие города региона.

В день торжества, 22 августа, стартует акция «Флаг моего государства», а в областном центре и других населенных пунктах региона волонтеры раздадут прохожим трехцветные ленты и уменьшенные копии Государственного флага. Кроме того, в этот день подведут итоги фото-конкурса «Под флагом России». Во многих городах и поселках так же запланированы концерты и спортивные мероприятия.



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