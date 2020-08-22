Ко Дню флага нижегородские корабелы сдали сухогруз в цветах российского триколора

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22.08.2020, 11:08, Новости дня

Ко Дню Государственного флага РФ нижегородские корабелы передали заказчику очередной, девятый в серии сухогруз проекта RSD59 «Пола Алексия». Построенный на заводе «Красное Сормово» (входит в Группу ОСК) 140-метровый сухогруз носит на своем борту цвета российского триколора: белый, синий и красный.

Суда этой серии, построенные в РФ и признанные Британским королевский обществом корабельных инженеров лучшими в 2018 году, ведут работу на внутренних водных путях. Эксперты отмечают, что это самый эффективный по соотношению цены и параметров судна проект сухогрузных судов в России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

22 августа в РФ отмечается День Государственного флага. По мнению историков, впервые бело-сине-красный триколор был поднят три с половиной века назад на фрегате «Орел», заложенном по указу царя Алексея Михайловича для охраны торгового флота на Волге и Каспии. Это положило начало российскому государственному кораблестроению, а сам триколор прочно вошел в корабельную традицию.



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