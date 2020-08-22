Самолет Хабаровск-Москва экстренно приземлился в Красноярске из-за задымления на борту

22.08.2020, 10:14, Новости дня

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Хабаровск-Москва, готовится к экстренной посадке в аэропорту Красноярска, на борту сработал датчик задымления в багажном отделении.

Отмечается, что борт благополучно приземлился. «Произошло срабатывание датчика задымления в багажном отсеке», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На борту самолета Boeing 747-412 авиакомпании «Россия» находится 421 человек.

Ранее самолет, летевший из Москвы в турецкую Анталью, вынужденно приземлился в Сочи из-за жалобы пассажирки на острые боли в животе.