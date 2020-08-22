 

При взрыве на заводе в Свердловской области пострадали двое рабочих

22.08.2020, 10:14, Новости дня

В результате взрыва заводе «Форес» в городе Асбест Свердловской области пострадали два человека, сообщил руководитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Находившиеся на смене рабочие, по предварительным данным, значительно превысили лимит функционирования спецоборудования. Вместо положенных трех часов устройство использовалось порядка шести, в результате чего могло образоваться высокое давление в закрытой емкости с последующим мощным хлопком. У оборудования вырвало крышку, по цеху разлетелась смесь горячей воды и песка», – передает его слова РИА «Новости».

В больницу доставлены двое рабочих. У одного из них ожоги 65-70% тела, у второго – 20-25%. Правоохранительные органы проверят, производился ли на производстве инструктаж по технике безопасности, и кто из руководителей был за него ответственным. Материалы проверки будут переданы в региональное управление СК для принятия процессуального решения.

Ранее следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении начальника участка цеха завода им. Свердлова в Дзержинске, где в августе 2018 года при взрыве боеприпаса погибли шесть человек.



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