Метеорологи предупредили японцев о надвигающемся тайфуне

22.08.2020, 8:15, Новости дня

В сторону Японии движется тайфун «Бави», которому присвоен порядковый номер 8, сообщило Главное метеорологическое управление страны.

Сейчас тайфун находится в 70 километрах от острова Йонагуни – западной оконечности архипелага Рюкю. Он движется со скоростью 15 километров в час на север и в воскресенье пройдет мимо префектуры Окинава, а к утру понедельника тайфун может дойти до западного побережья острова Кюсю, передает РИА «Новости».

Скорость ветра в центре тайфуна составляет 18 метров в секунду, при порывах – до 25 метров. Давление в центре тайфуна – 1002 гектопаскаля.

В октябре прошлого года жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 73 человека, 14 пропали без вести. Мощный тайфун обрушился на Японию 12 октября.