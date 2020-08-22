 

Власти Калифорнии эвакуировали почти 120 тыс. человек из-за пожаров

22.08.2020, 8:15, Новости дня

Власти Калифорнии из-за лесных пожаров, бушующих в штате, эвакуировали 119 тыс. человек. За сутки число пожаров возросло до 560, сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

«Мы не наивны, чтобы не понимать, насколько серьезна ситуация. (…) И необходимо очень серьезно относиться к уведомлениям об эвакуации, к настоящему моменту уже были эвакуированы 119 тысяч человек», – передает слова губернатора РИА «Новости».

За сутки число активных пожаров выросло с 376 до 560. Площадь пожаров в штате за сутки возросла почти до 90 тысяч гектаров, сообщила местная пожарная служба.

Так, в Сонома, Лейк и Напа пожар в общей сложности уничтожил 480 строений, повредил 125 построек. Еще 30,5 тыс. построек угрожает пламя. К вечеру 20 августа огонь распространился на 215 тыс. акров (около 87 тыс. гектаров). Пожарным пока не удалось взять пожар под контроль. Распространению огня способствует сильный ветер и засушливая погода. Погибли по меньшей мере пять человек.

Напомним, лесные пожары вновь охватили Калифорнию, ранее сообщалось об эвакуации 7,8 тыс. жителей.

В октябре 2019 года в Калифорнии из-за пожара эвакуировали почти 200 тыс. жителей.

В 2018 году общее число жертв пожаров в Калифорнии достигло 79 человек, еще 1286 американцев пропали без вести. Глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что за время природных пожаров в Калифорнии без вести пропало намного больше людей, «чем считалось возможным», причем точное число пропавших «никто точно не знает».



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