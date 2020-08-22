 

BI – за отказ от маски американская авиакомпания внесла в чёрный список «морского котика», ликвидировавшего бен Ладена

22.08.2020, 7:04, Новости дня

Американский авиаперевозчик Delta Air Lines внёс в чёрный список бывшего бойца спецназа ВМС США Роберта О‘Нила, который утверждает, что сделал смертельный выстрел в ходе операции по ликвидации Усамы бен Ладена, пишет Business Insider. Виной всему стало опубликованное в Twitter селфи, на котором бывший «морской котик» в нарушение правил компании позировал на борту самолёта без маски.


Facebook/ Robert J O’Neill

Бывший спецназовец ВМС США Роберт О‘Нил, известный тем, что участвовал в операции по ликвидации лидера террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена в 2011 году и, как считает сам «морской котик», сделал решающий выстрел, попал в чёрный список американской авиакомпании Delta Air Lines, пишет Business Insider. 

 

В среду 19 августа, находясь на борту самолёта перевозчика, О‘Нил опубликовал на своей странице в Twitter селфи с подписью: «Я не слабак». Как отмечает издание, на снимке, в отличие от другого пассажира, в кепке с логотипом Морской пехоты США, и стюардессы на заднем плане, бывший «морской котик» был не в маске. 

 

 

Между тем, по требованиям Delta Air Lines, все пассажиры должны носить маски в аэропорту и в течении всего перелёта — открыть лицо можно только, чтобы перекусить или выпить воды. Как ранее заявляла компания, всех, кто отказывается носить маску, она будет вносить в чёрный список. 

 

О‘Нил, который вышел в отставку в 2012 году и сегодня выступает с лекциями и работает обозревателем на Fox News, удалил свой твит уже через пять часов. Однако Delta публикацию заметила и, как подтвердил представитель компании Энтони Блэк, начала разбирательство. 

 

На следующий день, в четверг 20 августа, О‘Нил объявил, что авиаперевозчик внёс его в чёрный список. «Только что меня запретили пускать на рейсы Delta за то, что я опубликовал фото. Вау», — пожаловался экс-спецназовец. 

 

— Robert J. O’Neill (@mchooyah) August 20, 2020

 

Представитель авиакомпании внесение О‘Нила в чёрный список подтвердил. «Часть обязательств наших клиентов перед использованием услуг Delta заключается в ознакомлении и согласии с нашими новыми правилами, в которые входит и пункт о ношении маски. Нарушение правила об обязательном ношении маски может вылиться в утрату возможности летать нашей авиакомпанией в будущем», — прокомментировал Энтони Блэк. 

 

Недавно в условиях ухудшения ситуации с пандемией Delta ужесточила правила и потребовала,чтобы все, кто заявляет, что не может носить маску по медицинским показаниям, перед полётом проходили дистанционную беседу с медэкспертом компании. Любые попытки соврать о состоянии своего здоровья, чтобы добиться разрешения не носить маску, будут караться внесением в чёрный список, отмечает Business Insider.

 

Примечание ИноТВ:

 

Сам Роберт О‘Нил, столкнувшийся с волной негативной реакции в соцсетях, утверждает, что «все с ума посходили» — фото было сделано в шутку и маска в это время лежала у него на коленях. 

 

— Robert J. O’Neill (@mchooyah) August 20, 2020

 

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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