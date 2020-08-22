Прилетевший за Навальным самолет вылетел из Омска в Германию

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22.08.2020, 6:45, Новости дня

Прилетевший за блогером Алексеем Навальным самолет вылетел из международного аэропорта Омска в Германию, свидетельствуют данные портала Flightradar.

Согласно данным портала, прилетевший за Навальным самолет вылетел из международного аэропорта Омска в 04.59 (мск), передает ТАСС.

В субботу утром Навального увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине.

Накануне из Нюрнберга в Омск прибыл борт для транспортировки Навального в Германию. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава.

В тот же день супруга Навального подписала заявление с просьбой о транспортировке блогера, подтвердив, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния в пути. «Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт», – сообщили в минздраве Омской области.

Ранее в пятницу главврач БСМП № 1 Александр Мураховский заявил, что Навальный останется на лечении в учреждении до стабилизации состояния. Позже Мураховский отметил, что омские врачи не рекомендуют, но и не запрещают транспортировку Навального в зарубежную клинику. Главврач омской БСМП № 1 также сообщил, что три лаборатории не выявили у блогера признаков отравления.

Напомним, в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Затем медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.



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