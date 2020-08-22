Офис президента Украины требует явки всех нардепов от “Слуги народа” на празднование Дня Независимости – СМИ

22.08.2020, 4:35, Новости дня

Офис президента Украины требует обязательного присутствия всех народных депутатов от партии “Слуга народа” 24 августа на Софийской площади в Киеве, где будут проходить торжества по случаю Дня Независимости Украины. Об этом со ссылкой на свои источники и на документ “Программа мероприятий депутатской фракции партии “Слуга народа”, который есть в распоряжении редакции, сообщает “Цензор.НЕТ”.

В программе мероприятий на 24 августа отмечено, что попасть на торжества можно по именным пригласительным.

“Присутствие народных депутатов на торжественном мероприятии ко Дню Независимости Украины является обязательным и находится на личном контроле у президента Украины”, – сказано в программе.

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Скриншот: censor.net.ua

Мероприятия ко Дню Независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Незалежности. Такое решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 19 августа.