Тихановская объявила себя символом белорусского протеста

22.08.2020, 3:15, Новости дня

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала себя символом борьбы за права белорусов, заверив, что не прекращает своей деятельности, и призвала своих сторонников не отступать.

«Светлана Тихановская стала символом перемен, символом борьбы за права, за безопасное будущее Белоруссии, за уважение, и я понимаю, что большинство людей голосовали за меня, и то, что я, скажем так, возложила на себя обязанность быть национальным лидером. Это значит, что я не прекращаю борьбу, что я остаюсь вместе с людьми, что я буду продолжать идти с ними рядом, пусть и не в Белоруссии, но так получилось, что я здесь. Но я с людьми, я остаюсь их символом, и я буду лидером, пока это будет необходимо», – сообщила Тихановская в интервью Русской службе Би-би-си из столицы Литвы.

При этом Тихановская уточнила, что всегда было понятно, что она «не политик и не президент в полном понимании этого слова», потому что у нее нет «необходимых ни амбиций, ни качеств, ни знаний».

В другом интервью Би-би-си, уже на английском языке, Тихановская сказала: «Я верю в народ Белоруссии точно также, как он поверил в меня однажды. У нас просто нет права отступать сейчас, потому что, если не сейчас, то мы будем рабами, и наш народ понимает это, и я уверена, что мы будем стоять до конца», передает ТАСС.

Говоря про свое отношение к насилию на улицах Белоруссии, Тихановская призналась, что была шокирована происходившим. «Вы знаете, я испытала шок, я никому не говорила, но я не могла найти себе места, я просто проплакала, не знаю, пару часов, когда мы увидели первые кадры. Я не могу поверить, что эти полицейские, которые били этих людей, что они белорусы, потому что я не могу поверить, что белорусы могут быть столь жестокими», – сообщила Тихановская.

В ответ на вопрос о своей семье и родственниках, а том числе о своем муже, известном блогере Сергее Тихановском, который был арестован в преддверии выборов, она сказала: «Конечно, все мое окружение, все мои друзья переживают за меня, как переживаю я за них, потому что мы все белорусы и мы все в какой-то степени, кто как может, боремся за свободное, безопасное будущее, за право жить, говорить и честно выбирать. Я за мужа переживаю, потому что он, к сожалению, в заложниках, но мы все в такой ситуации оказались, мы все боимся, переживаем друг за друга, это нормально в такой ситуации».

При этом Тихановская наотрез оказалась приводить подробности своего последнего дня в Белоруссии перед отъездом из страны. «Я вообще не буду об этом говорить», – сказала бывший кандидат в президенты Белоруссии.

В интервью на английском языке она также не стала отвечать на вопрос, что происходило в кабинете главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной, где она записала свое обращение к белорусам. «Прощу прощения, но я не могу. Не сейчас», – ответила она.

Тихановская также пообещала, что вернется в Белоруссию, как только почувствует, что это будет для нее безопасно. «Это моя родина, я обожаю свою страну и хочу жить там, и я немедленно вернусь, когда буду чувствовать себя там в безопасности», – заметила бывший кандидат в президенты Белоруссии.

Накануне представители штаба Тихановской подали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение ЦИК об утверждении результатов президентских выборов в республике. В тот же день Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах.

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Также баллотировавшиеся в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Канопацкая подали в Центризбирком жалобы, в которых попросили не признавать результаты прошедших в республике выборов. При этом ЦИК Белоруссии не увидел оснований для пересчета голосов на выборах президента. Канопацкая обжаловала в Верховном суде республики отказ ЦИК в удовлетворении жалобы на итоги выборов.

В ночь на 11 августа Тихановская покинула Белоруссию, отправившись в Литву.