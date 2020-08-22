 

Подразделения МВД Украины перейдут на усиленный режим работы в праздничные дни

22.08.2020, 3:10, Новости дня

В связи с празднованием Дня государственного флага и Дня Независимости Украины подразделения Министерства внутренних дел Украины с 22 августа перейдут на усиленный вариант несения службы. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба МВД.

По словам первого заместителя министра Сергея Ярового, 23-го и 24 августа запланировано проведение нескольких массовых мероприятий, в частности маршей. 

“Мы готовимся к обеспечению общественной безопасности и привлекаем к безопасностным мероприятиям 4,5 тыс. правоохранителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям”, – заявил Яровой.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что с вечера 21 августа в столице усилят патрульные наряды в местах запланированных мероприятий. 

В этом году мероприятия ко Дню Независимости Украины в Киеве проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Незалежности.

В 2019 году на День Независимости в Киеве прошло Шествие достоинства. На нем не было военной техники и парада, а, кроме военнослужащих, награждали заслуженных учителей и спортсменов. В торжествах также участвовали певицы Алина Паш, Тина Кароль и другие. После шествия состоялось альтернативное мероприятие – Марш защитников Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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