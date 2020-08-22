 

В Киевской области в ДТП погиб 33-летний капитан полиции

22.08.2020, 3:10, Новости дня

Вблизи села Милая Киевской области в ДТП погиб патрульный управления патрульной полиции города Киева, капитан полиции, 33-летний Иван Подольский. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции.

“Иван Подольский попал в ДТП на своем автомобиле. К сожалению, эта поездка стала последней в его жизни. Предварительно, автомобиль Isuzu создал аварийную ситуацию, в результате чего патрульный на Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом”, – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Подольский вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году. До этого он работал участковым.

Без отца осталась маленькая дочь, отметили в ведомстве.

Нашу велику поліцейську родину вразило раптове горе — сьогодні у ДТП загинув патрульний управління патрульної поліції в…

Posted by Патрульна поліція України on Reede, 21. august 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Украина вышла из соглашения о финансовой разведке стран СНГ

01.07 / Шахматы. Непомнящий играет с Гири в полуфинале Chessable Masters

11.08 / В Минске остановили метро из-за спрыгнувшего на рельсы мужчины с плакатом

24.06 / Наводнение на западе Украины. К эвакуации привлечены четыре вертолета

07.07 / В ФБР заявили о желании Китая стать единственной сверхдержавой

15.07 / Украинцы оценили курс движения страны

22.08 / “Военная агрессия России”. Офис генпрокурора Украины передал в Гаагу результаты расследования Иловайского котла

07.08 / НАБУ и САП не смогли завершить расследование и передать дело “Роттердам плюс” в суд

24.07 / Россия возобновит авиасообщение только с тремя странами

16.08 / Полицейский психолог из США оценил действия белорусской милиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска