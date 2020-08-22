“Военная агрессия России”. Офис генпрокурора Украины передал в Гаагу результаты расследования Иловайского котла

22.08.2020, 1:45, Новости дня

В шестую годовщину Иловайской трагедии, 21 августа, Офис генерального прокурора Украины передал прокурору Международного уголовного суда в Гааге собранные доказательства военных преступлений и убийств украинских военных в районе Иловайска. Об этом сообщила пресс-служба ОГПУ.

“Согласно выводам экспертов, единственным фактором, который привел к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия России. По непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение ст. 2, ст. 12 Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 года, российские военнослужащие и подконтрольные им иррегулярные незаконные вооруженные формирования совершили убийства раненых украинских военнослужащих, которые в результате полученных травм не сопротивлялись. Было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен”, – сказано в сообщении.

По данным прокуроров, в момент Иловайской трагедии соотношение военных сил Украины к подразделениям России и незаконным вооруженным формированиям на Донбассе было критическое.

“Личный состав – один к 18; танки – один к 11, бронетехника – один к 16; артиллерия – один к 15, “Грады” – один к 24″, – отметили в ведомстве.

К уголовной ответственности за совершение преступлений привлекли 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 высокопоставленный чиновник. Всех их объявили в розыск, сообщили в Офисе генпрокурора, отметив, что следователи Службы безопасности Украины продолжают собирать доказательства и устанавливать всех лиц, виновных в трагедии.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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