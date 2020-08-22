Названы сроки экспорта российской вакцины от COVID-19

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22.08.2020, 1:08, Новости дня

Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года после выхода на качественный объем производства в России, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Объективно говоря, это, наверное, весна следующего года, если говорить об экспорте – это когда мы уже выйдем на качественный объем производства у нас в стране», – передает РИА «Новости» ответ главы Минпромторга РФ на вопрос об экспорте отечественной вакцины.

Он объяснил, что поставки начнутся «по мере наращивания объемов производства вакцины у нас и по мере взаимодействия наших институтов, в частности, имени Гамалеи, с иностранными коллегами, потому что нужно пройти цикл апробаций, чтобы принять решение… кто-то и сегодня готов закупать, но мы не готовы, потому что нужно решить собственные задачи».

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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