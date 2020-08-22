 

Лукашенко пообещал не допустить получения оппозицией финансовой помощи от ЕС

22.08.2020, 1:08, Новости дня

Средства, которые ЕС обещал выделить белорусской оппозиции, в страну без ведома государства не поступят, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент заявил, что «черная сотня», как он называет координационный совет оппозиции, сразу после начала протестов начала делить должности.

«У нас в правительстве 20 министерств, по пять человек на место. А как поделить? И они начали сегодня эту дележку, не могут договориться», – передает слова Лукашенко телеканал СТВ.

«Они все там неглупые. Много там бывших, много настоящих там, и так далее, которые хотят прорваться к власти. Они же понимают, что это незаконно. Поэтому возбуждено уголовное дело, и мы их сейчас будем допрашивать, каждого по очереди», – отметил Лукашенко.

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.



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