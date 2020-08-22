 

В РФ создали первое отечественное 5G-оборудование

22.08.2020, 1:08, Новости дня

В РФ произвели свое оборудование 5G, которое предложили протестировать операторам связи, сообщил заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов.

«Буквально на днях у нас состоялась рабочая группа в рамках АНО «Цифровая экономика» по данному вопросу. И коллеги из промышленности предложили операторам связи поучаствовать в тестировании отечественных разработок», – сказал Иванов в интервью проекту «Цифровая журналистика», передает РИА «Новости».

Чиновник отметил, что у операторов эта новость вызывала заинтересованность. В случае строительства сетей 5G на российском оборудовании срок запуска может увеличиться на год-полтора.

Сеть 5G к 2022 году должна покрыть 10 городов-миллионников, согласно программе «Цифровая экономика». Города с населением от 1 млн человек должны получить эту сеть к 2024 году.

В мире приоритет частот для 5G сохраняется в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, но в РФ он занят военными и силовыми ведомствами. Высвобождение этих частот обсуждается уже в течение долгого времени. Ведутся тесты в диапазонах 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц, но их можно использовать только как как дополнительные к основному диапазону.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие новые возможности открывают сети 5G.

В ноябре 2019 года сообщалось, что Китай начал разработку сети 6G.



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