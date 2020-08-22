Большинство украинцев – за независимость

22.08.2020, 0:05, Новости дня

КИЕВ – Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины происходил сегодня, то его поддержали бы 84,4% украинцев. Об этом говорится 21 августа в результатах Общенационального исследование проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова. 15,6% опрошенных высказались против поддержки независимости.

«Если анализировать также респондентов, которые затруднились с ответом, либо не пошли бы на референдум, то против выступили бы менее 13% граждан, а почти 68% проголосовали бы за независимость. Поддержка независимости в условном референдуме является самой популярной опцией во всех регионах, возрастных группах и среди сторонников всех крупных политических партий», – подчеркиваются авторы исследования. Вместе с тем, в исследовании говорится, что «большинство украинцев убеждены, что в целом ситуация в стране развивается в неправильном направлении – таких 59%».

«Лишь девятнадцать процентов имеют противоположное мнение и считают, что ситуация развивается в правильном направлении. Такие негативные оценки являются традиционными для украинского общества. Отдельные всплески положительной оценки наблюдаются только в коротком промежутке времени после выборов президента», – сообщается на сайте Фонда «Демократические инициативы».

Мнение о «правильном» и «неправильном» направлениях

На графиках, представленных в исследовании, отображены параметры развития страны «в правильном» и «неправильном направлении» в периоды президентств Виктора Ющенко, Виктора Януковича, Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Наибольшее количество украинцев с 2005 года по август 2020 года – больше 80%, считали, что страна развивается в неправильном направлении в 2009 – 2010 годы во время президентства Виктора Ющенко, менее семи процентов (в 2009 – 2010 годах) считали, что страна развивается в правильном направлении.

С 2011 по 2012 год, в период президентства Виктора Януковича около 62% считали, что страна развивается в неправильном направлении, и более 16% – в правильном.

«В этом аспекте прослеживаются и четкие различия в зависимости от возраста респондентов: чем моложе являются респонденты, тем больше положительных оценок по развитию ситуации в стране можно ожидать», – отмечают авторы исследования.

Опрос проводился с 14 под 19 августа 2020 года во всех регионах страны, кроме временно аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов.

Из общей постсоветской купели

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко считает, что за 29 лет независимости в стране сформировались принципы электоральной демократии. В стране появилась возможность легитимной смены власти, проведения демократических выборов.

«Несмотря на общую купель постсоветского пространства удалось сформировать принципы электоральной демократии. В стране происходит легитимная смена власти, несмотря на некоторые угрозы в этой сфере», – сказала Юлия Тищенко Русской службе «Голоса Америки».

Она также считает, что за 29 лет Украине удалось сохранить суверенитет, независимость, украинцы демонстрируют социальную сплоченность, есть доверие между гражданами. Юлия Тищенко напоминает, что за последние десять лет страна выбрала евроинтеграционное направление развития – на конституционном уровне задекларировано стремление в Евросоюз и НАТО.

«Но за годы Независимости Украине не удалось сделать рывок в экономической сфере – не удалось хотя бы приблизиться к уровню стран Восточной Европы постсоветского блока. За годы независимости сформировалась система экономики с влиянием промышленно-финансовых групп, есть определенная олигархизация процессов в экономике и влияния олигархии на социальное пространство страны», – подчеркивает Юлия Тищенко.

О крепких институтах власти

Глава Центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко считает, что на 29 году независимости Украина выглядит государством «с проблемами» не в последнюю очередь из-за плохой управляемости.

«Украина – живой пример того, что для страны, которая модернизируются, недостаточно только самой демократии, нужны еще и крепкие институты власти. Самой большой проблемой для страны, говоря о годах независимости, сегодня остается вопрос институциональной способности. В этом сегменте деятельность команды Владимира Зеленского я оцениваю отрицательно. Например: большей независимости в принятии решений от ключевых финансово-промышленных групп в стране так и не стало, наоборот их влияние на государство только повысилось», – говорит Ярослав Божко Русской службе «Голоса Америки».

Он считает, что в настоящее время, государство не выполняет роль «медиатора» между различными политическими и финансовыми игроками, при этом, скорее, «активно вмешивается» в их отношения на стороне конкретных групп.

«Так же негативным фактором выступает продвижение в украинском обществе мнения о том, что страна подвержена внешнему управлению, это не отражает реалий и вводит граждан в заблуждение», – отмечает Ярослав Божко.

Украина: стратегия развития

Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Владимир Зеленский отметил, что за 29 лет истории современной Украины политики написали много стратегий, которые никогда не собирались выполнять.

«Эти стратегии не базировались на сильных сторонах регионов. А развитие и движение вперед просто невозможно, если каждая область не понимает своей миссии. Из-за этого постоянно возникают одни и те же вопросы: А какое государство Украина? Оно аграрное? Или оно индустриальное? Может, – морское? Может, Украина – космическая? Или туристическая? На что делать ставку? На Ай-Ти? На металлургию? На ОПК? На транзитный потенциал Украины? Или экопродукты? Ответ прост – все это и есть Украина. Все это мы должны превратить в истории успеха», – подчеркнул Владимир Зеленский.