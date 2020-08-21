 

Hill – Байден пообещал положить конец «тёмным временам» в Америке

21.08.2020, 23:52, Новости дня

Официально став кандидатом в президенты США от Демократической партии, Джо Байден пообещал вывести Соединённые Штаты из «тёмных времён», пишет The Hill. «Пора нам, народу, сплотиться, и не сомневайтесь: мы преодолеем эти тёмные времена в Америке», — подчеркнул он, выступая на съезде демократов.


Reuters

Бывший вице-президент США Джо Байден, официально согласившись баллотироваться на президентский пост, пообещал вывести страну из «тёмных времён», пишет The Hill.

В своей речи Байден обрушился с критикой на нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа, охарактеризовав его как президента, который сеет хаос и раскол. При этом он представил себя кандидатом, который объединит республиканцев и демократов и выведет страну из пандемии COVID-19, экономического спада и расовых беспорядков.

«Нынешний президент слишком долго скрывает гнев Америки. Слишком много гнева, слишком много разделения. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне президентство, я буду пользоваться лучшим, что есть в нас, а не худшим. Я буду пользоваться светом, а не тьмой. Пора нам, народу, сплотиться. И не сомневайтесь: мы можем и преодолеем эти тёмные времена в Америке. Мы выберем надежду вместо страха, факты вместо вымысла, справедливость вместо привилегий», — подчеркнул Байден.

Как отмечает издание, выступление бывшего вице-президента США на съезде Демократической партии из-за пандемии коронавируса прошло практически при пустом зале, где присутствовали лишь пары десятков журналистов. В своей речи Байден также обратился к людям, которые не разделяют его политические взгляды.

«Хотя я кандидат от Демократической партии, я буду американским президентом, — подчеркнул он. — Я буду упорно работать для тех, кто меня поддерживает, и так же усердно для тех, кто меня не поддерживал. Такова работа президента: представлять всех нас, а не только наш электорат или нашу партию».



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