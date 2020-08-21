 

Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах

21.08.2020, 23:48, Новости дня

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не планирует баллотироваться на пост главы республики в случае назначения новых выборов.

«Я не планирую сама», – сообщила Тихановская в интервью телеканалу «Белсат» в ответ на вопрос о том, будут ли она или ее муж Сергей Тихановский выдвигать свои кандидатуры в случае назначения новых президентских выборов в Белоруссии, передает ТАСС.

В свою очередь пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина рассказала, когда бывший кандидат в президенты Белоруссии может вернуться в республику. «Есть разные степени опасности. Мы считаем, что достаточно безопасно будет для нее возвратиться в Беларусь тогда, когда начнется процесс переговоров по мирной передаче власти. Вот как только выскажутся об этом ответственные лица и как только они сядут за стол переговоров, уже в самом начале этого процесса», – отметила Красулина в эфире телеканала «Дождь».

Ранее в пятницу представители штаба Тихановской подали в Верховный суд республики жалобу на решение ЦИК об утверждении результатов президентских выборов в Белоруссии.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Также баллотировавшиеся в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Канопацкая подали в Центризбирком жалобы, в которых попросили не признавать результаты прошедших в республике выборов. При этом ЦИК Белоруссии не увидел оснований для пересчета голосов на выборах президента. Канопацкая обжаловала в Верховном суде республики отказ ЦИК в удовлетворении жалобы на итоги выборов.

В ночь на 11 августа Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве.



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