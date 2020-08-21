 

Расшифрован геном молочнокислой бактерии

21.08.2020, 21:30, Новости дня

Команде ученых удалось расшифровать геном молочнокислой бактерии Lactobacillus hilgardii LMG 7934. Группе специалистов удалось выяснить последовательность генов, а также обнаружить новый тип регуляторных белков PII.

PII -белки отслеживают содержание в клетке основных метаболитов, сигнализирующих о доступности энергетического, углеродного и азотного питания для клетки, а на следующем этапе – перестраивают весь метаболизм клетки.

В клетках молочнокислой бактерии Lactobacillus hilgardii LMG 7934 ученым удалось обнаружить совершенно новый тип регуляторных белков PII, которые обладают другими функциями. Ученые планируют выяснить, как координирует обмен веществ клетки и на какие сигналы реагирует этот тип белков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / В Индии стартовали продажи новой версии Hyundai Tucson

17.07 / Пранкер объяснил, как удалось дозвониться до президента Польши

18.07 / Экс-глава МИД Молдавии – дурной пример заразителен — РФ вдохновляет всё больше стран на агрессию в отношении ЕС

08.07 / Путин и Си Цзиньпин обсудили наращивание поставок углеродов

01.07 / Число случаев коронавируса в мире превысило 10,3 млн

26.06 / Подсчитано необходимое для создания коллективного иммунитета в РФ число вакцин

30.07 / Глава ДУМ РФ поздравил верующих с праздником Курбан-байрам

06.07 / Госдеп США одобрил продажу Литве вертолетов Black Hawk

13.08 / Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке

29.07 / Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска