Расшифрован геном молочнокислой бактерии

21.08.2020, 21:30, Новости дня

Команде ученых удалось расшифровать геном молочнокислой бактерии Lactobacillus hilgardii LMG 7934. Группе специалистов удалось выяснить последовательность генов, а также обнаружить новый тип регуляторных белков PII.

PII -белки отслеживают содержание в клетке основных метаболитов, сигнализирующих о доступности энергетического, углеродного и азотного питания для клетки, а на следующем этапе – перестраивают весь метаболизм клетки.

В клетках молочнокислой бактерии Lactobacillus hilgardii LMG 7934 ученым удалось обнаружить совершенно новый тип регуляторных белков PII, которые обладают другими функциями. Ученые планируют выяснить, как координирует обмен веществ клетки и на какие сигналы реагирует этот тип белков.