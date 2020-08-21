 

С россиянки Осиповой в США сняли обвинения в вымогательствах

21.08.2020, 20:48, Новости дня

Апелляционный суд США снял с гражданки РФ и Соединенных Штатов Богданы Осиповой обвинения в вымогательствах.

«Обвинения в вымогательствах являются несостоятельными», – передает ТАСС сообщение суда.

Изначально Осипова обвинялась в совершении преступлений, за совершение которых она могла получить до семи лет лишения свободы. Однако позже суд оставил в силе только обвинение в похищении ребенка. Он также посчитал безосновательной необходимость в финансовых выплатах Осиповой бывшему мужу Брайану Мобли.

Напомним, в июне прошлого года Осипова была приговорена американским судом к семи годам тюремного заключения. 

В 2014 году Осипова уехала из США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от Мобли. При этом она была беременна третьим ребенком. В 2017 году ее задержали в США, куда женщина вернулась для урегулирования споров с мужем.

В США ее обвинили в похищения собственных дочерей с двойным гражданством. В итоге американский суд оставил детей с отцом, российский – с матерью.

В определенный момент под давлением следствия она согласилась на вывоз детей обратно в США, но российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал.



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