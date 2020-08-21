Эксперты рассказали об опасности длительного ношения маски

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21.08.2020, 20:07, Новости дня

По словам экспертов, защитные медицинские маски способны снизить риск передачи вирусов, но несут ряд негативных последствий для человеческого организма. Средства индивидуальной защиты могут наносить вред глазам, а также вызывать раздражение кожи и появление сыпи.

По мнению ученых, длительное ношение маски способно вызвать синдром сухого глаза. Главными симптомами этого заболевания являются: жжение, ощущение песка в глазах, обильное слезотечение или повышенная сухость глаз.

Применение специальных капель в таком состоянии может вызвать ухудшение снабжения глаз кровью, кислородом и необходимыми веществами. Регулярное применение капель может привести к тому, что синдром сухого глаза станет хроническим, произойдет помутнение роговицы и ухудшение зрения.



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