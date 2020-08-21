 

Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Финляндии

21.08.2020, 19:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном режиме с главой Финляндии Саули Ниинисте ситуацию в Белоруссии. Разговор состоялся по инициативе финляндской стороны.

«При обсуждении ситуации в Белоруссии Владимир Путин подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти. С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также главы государств обсудили ряд актуальных вопросов российско-финляндских отношений.

Ранее пресс–секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин проводит международный телефонный разговор по ситуации в Белоруссии.

В четверг президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам РФ и Евросоюза.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Нападающего сборной Белоруссии арестовали за участие в акциях протеста

09.07 / В Кремле похвалили работу Минпромторга на фоне ситуации с коронавирусом

29.06 / Политолог заявил о провале бойкота голосования по Конституции

12.07 / В Ивано-Франковской области заблокировали незаконную добычу нефти

14.08 / Die Welt – ЕС выступил с нотой протеста против вмешательства США в постройку «Северного потока — 2»

01.07 / В «Справедливой России» заявили об отсутствии нарушений на голосовании в Астрахани

02.07 / Трамп предсказал крах биржи при победе Байдена на выборах в США

24.06 / Визит президента Польши в США: сотрудничество на фоне критики

11.08 / В Киеве мошенники присвоили себе помещение полиции

15.07 / Лана Эстемирова: «Моя несчастная родина увядает под властью тирана Рамзана Кадырова» 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска