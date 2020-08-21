Посольство заявило о преследовании российского дипломата норвежскими журналистами

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21.08.2020, 19:08, Новости дня

Российское посольство в Норвегии усомнилось в независимости центральных СМИ страны после того, как норвежские журналисты преследовали российского дипломата с семьей в зоне ограниченного доступа в аэропорту.

Поведение норвежских журналистов, которые преследовали российского дипломата с семьей в зоне ограниченного доступа в аэропорту, опровергает независимость центральных СМИ в этой стране, Москва протестует против такого положения дел и обещает ответить «взаимностью».

Дипмиссия назвала в своем Facebook поведение работников СМИ «очередной грубой антироссийской провокацией».

По версии посольства, при посадке на рейс у входа в «рукав» в зоне ограниченного доступа, в которую могут проходить только пассажиры и лица со спецпропусками, при финальной проверке документов и при свидетелях два представителя «ТВ2» «нагло и бесцеремонно» преследовали улетающего из страны сотрудника Торгового представительства России.

«Как представляется, после подобной инсценировки ни у кого не должно быть иллюзий в отношении «независимости» ряда центральных СМИ в Норвегии», – отметили в посольстве.

Дипмиссия выразила протест такому поведению и заявила, что эта акция – «попрание фундаментальных основ международного права и элементарных норм приличия».

Напомним, в среду телекомпания NRK со ссылкой на МИД Норвегии сообщила, что российский дипломат будет выслан из Норвегии после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству.

Гражданин Норвегии был задержан в Осло 15 августа по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». Согласно данным службы безопасности полиции Норвегии, арестованный как минимум несколько раз «встречался с офицером российской разведки».



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