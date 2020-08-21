Омские врачи разрешили транспортировку Навального в Германию

21.08.2020, 18:48, Новости дня

Медики омской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП №1) не возражают против транспортировки блогера Алексея Навального за границу, сообщил заместитель главврача Анатолий Калиниченко.

«Немецкая бригада посчитала Навального транспортабельным, но на тот момент мы решили совместно считать вопрос преждевременным», – сказал Калиниченко, передает РИА «Новости».

Он также отметил, угрозы для жизни пациента врачи в настоящий момент не видят. По данным проведенной электроэнцефалографии, его мозг находится в стабильном состоянии.

«Авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов. … Мы не возражаем против его перевода в другой стационар, это не произойдет мгновенно, это будет происходить сегодня», – добавил Калиниченко, передает ТАСС.

В свою очередь в пресс-службе минздрава Омской области сообщили, что новый медицинский консилиум по состоянию блогера проходит с участием его супруги Юлии.

Ранее в пятницу главврач БСМП №1 Александр Мураховский заявил, что Навальный останется на лечении в учреждении до стабилизации состояния.

УМВД по Омской области сообщило, что на смывах с рук и одежды Навального обнаружено промышленное химическое вещество «2-этилгексил дифенил фосфат».

В четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального.

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Затем медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.