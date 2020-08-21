Пелоси пообещала принять Закон о почтовой доставке незадолго до президентских выборов

21.08.2020, 18:28, Новости дня

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поблагодарила законодателей-демократов за участие в Дне действий по спасению Почтовой службы США, который состоялся во вторник. Об этом говорится в заявлении, выпущенном Пелоси в пятницу.

В мероприятиях приняли участие более 100 членов демократической фракции.

Пелоси сообщила, что в четверг она общалась с генеральным почтмейстером США Луисом Деджоем.

«Я сказала ему, что предложенная им пауза абсолютно недостаточна и не устраняет уже нанесенный ущерб. Генеральный почтмейстер также признал, что у него не было намерений заменять сортировочные машины, синие почтовые ящики и другую ключевую почтовую инфраструктуру, и сказал, что планы по обеспечению сверхурочной работы, которая имеет решающее значение для своевременной доставки почты, не разрабатываются», – говорится в заявлении.

Пелоси пообещала, что Палата представителей примет Закон о почтовой доставке «во имя нашей демократии и во имя ветеранов, пожилых людей, семей и малых предприятий, которые зависят от почты». Спикер с сожалением отметила, что в полученном ею письме от руководителей-республиканцев отрицается наличие кризиса, сложившегося в работе Почтовой службы.

Генеральный почтмейстер США Луиc Деджой во вторник объявил о приостановке некоторых запланированных реформ и инициатив до президентских выборов.

«Я откладываю эти инициативы до завершения выборов», – говорится в тексте. В своем заявлении Деджой также поясняет, что это решение принято с целью избежать какого-либо влияния на голосование по почте и даже видимости такого влияния.

Деджой также объявил, что часы обслуживания в почтовых отделениях не будут изменены, почтовые ящики останутся на своих местах, и никакие центры обработки почтовых отправлений не будут закрыты. Кроме того, планируется расширить рабочую группу по вопросам голосования по почте, включив в нее представителей почтовых профсоюзов.

По словам близких к делу источников, решение было принято после длительного телефонного совещания совета управляющих Почтовой службы в понедельник вечером.

Генеральный почтмейстер отвечает на вопросы законодателей

В пятницу генеральный почтмейстер впервые с момента своего назначения отвечает на вопросы американских законодателей по поводу сокращения расходов Почтовой службы, что, по мнению демократов, выглядит как попытка повысить шансы президента Трампа на переизбрание.

Луис Деджой прибыл в Конгресс для участия в слушаних о работе Почтовой службы

Деджой согласился дать показания на заседании Комитета по надзору и правительственной реформе, возглавляемом демократами, которые хотят выяснить, планирует ли генеральный почтмейстер отменить изменения в работе Почтовой службы, введенные им в последние недели в попытке сократить расходы ведомства.

После того, как Деджой объявил о приостановке введения любых изменений в работе службы, критики высказали опасение, что это может помешать проведению масштабного почтового голосования, на расширении которого настаивают демократы, объясняя этой заботой о безопасности избирателей в условиях пандемии COVID-19.

Группа из 90 демократов в Палате представителей США в среду призвала Совет управляющих Почтовой службы США немедленно уволить Деджоя «для защиты этого важного учреждения», говорится в письме, направленном членам совета. Деджой, крупный политический спонсор Республиканской партии и союзник Трампа, приступил к работе в июне.

В понедельник Деджой будет давать показания на заседании сенатского Комитета по внутренней безопасности и государственному управлению.

Сенатор-республиканец Рон Джонсон, председатель Комитета по внутренней безопасности и государственному управлению, который будет руководить слушаниями с участием Деджоя, собирается встать на защиту почтмейстера, объяснив его действия «попыткой сократить избыточные расходы, которые теперь цинично используются для создания этого ложного политического дискурса».